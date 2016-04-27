Ракицкий: «Шахтеру» тяжело без Донецка, без «Донбасс-Арены»

Защитник «Шахтера» Ярослав Ракицкий подчеркнул, что полностью восстановился от травмы и теперь готов принять участие в первом матче 1/2 финала Лиги Европы с «Севильей».

«Травма меня больше не беспокоит. Я полностью готов к завтрашней игре. Мы вышли в полуфинал Лиги Европы и хотим сыграть в финале. Не смотрим на прошлую встречу с «Севильей», мы пишем нашу историю.

Нам тяжело без Донецка, без «Донбасс-Арены», но наша задача – выйти на поле и показать свой высокий уровень», – отметил Ракицкий.