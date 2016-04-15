Тухель: «Произошедшее не поддается логике, это судьба»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель поделился первыми впечатлениями от поражения своей команды от «Ливерпуля» (3:4) в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.

«Я не могу объяснить это. Это не поддается логике. Это было очень эмоционально. В конце при счете 3:3 все на стадионе верили в то, что это должно случиться, это судьба.

Если ты очень сильно веришь во что-то, твоя вера может материализоваться. Перед нами стояла задача и мы не смогли выполнить ее. В любом спорте нужно побеждать, а мы не смогли этого сделать. Нужно принять это и быть почетным проигравшим, поэтому мои поздравления «Ливерпулю»! Нужно уметь принимать поражения, как чемпионы», – сказал Тухель.