Вальверде: «Атлетик» с трудом создает голевые моменты»

Главный тренер «Атлетика» Эрнесто Вальверде признался, что ждет тяжелой игры в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы против «Севильи» на выезде.

«Тяжелое испытание, но мы к нему готовы. Играть в гостях у действующих чемпионов нелегко. Нельзя сказать, что я был недоволен нашей игрой в первом матче. Мы старались атаковать и забили гол, но когда «Севилья» сравняла счет, мы словно выбыли из игры.

В последнее время с трудом создаем голевые моменты, и это, безусловно, нужно исправлять. Вместе с тем мы должны играть примерно так, как в первом матче. «Севилья» понимает, что борьба еще не закончена. На месте соперника я бы думал точно так же», – заявил Вальверде.

Первый матч завершился со счетом 2:1 в пользу «Севильи». Ответная встреча состоится в четверг, 14 апреля, в 22:05 по московскому времени.