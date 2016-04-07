Вальверде: «Мы мечтали об этом матче весь сезон»

Главный тренер «Атлетика» Эрнесто Вальверде пообещал, что его команда не будет отсиживаться в обороне в предстоящем четвертьфинальном матче Лиги Европы с «Севильей».

«Мы мечтали об этом матче весь сезон. Вряд ли судьба противостояния решится в Бильбао, поэтому мы должны наслаждаться игрой и бороться. Не можем позволить себе отсиживаться в обороне. Будем изо всех сил стараться выиграть, но – не теряя головы.

«Севилья» знает, как побеждать в этом турнире, но мы тоже жаждем войти в историю. Наша команда очень хотела бы снова оказаться в финале», – заявил Вальверде.

Первый четвертьфинальный матч Лиги Европы «Атлетик» – «Севилья» состоится в четверг, 7 апреля, в 22:05 по московскому времени.