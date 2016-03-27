«Манчестер Юнайтед» может продать Депая

«Манчестер Юнайтед» во время летнего трансферного окна может продать нападающего Мемфиса Депая. Сообщается, что руководство «красных дьяволов» недовольно выступлениями голландца в нынешнем сезоне и готово расстаться с ним за сумму в 25 миллионов фунтов.

Напомним, Депай пополнил состав манкунианцев в июне 2015 года. В нынешнем сезоне игрок провел за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ 23 матча, в которых забил два гола.