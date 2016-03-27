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    «Манчестер Юнайтед» может продать Депая

    «Манчестер Юнайтед» во время летнего трансферного окна может продать нападающего Мемфиса Депая. Сообщается, что руководство «красных дьяволов» недовольно выступлениями голландца в нынешнем сезоне и готово расстаться с ним за сумму в 25 миллионов фунтов.

    Напомним, Депай пополнил состав манкунианцев в июне 2015 года. В нынешнем сезоне игрок провел за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ 23 матча, в которых забил два гола.

    Источник: The Sun

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    27.03.2016 08:49
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      Denis.Abramenkov 28 марта 2016, 13:46

      Получится таже история как с Ди мария 1 сезон плохого провёл ,продали а сейчас ПСЖ тянет

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      Рейтинг: -161

      narkozanos 27 марта 2016, 12:04

      ЗАЧЕМ?продать вг надо этого,пока и этот состав не развалил

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