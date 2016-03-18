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«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» установили рекорд Лиги Европы

18 марта 2016, 06:38

«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» установили рекорд посещаемости Лиги Европы. Ответный поединок 1/8 финала Лиги Европы на «Олд Траффорд» посетили 75 180 человек.

Ранее достижение принадлежало киевскому стадиону «Олимпийский». На матч между «Динамо» и «Эвертоном» в прошлом году пришли 67 553 зрителя.

Самые посещаемые матчи Лиги Европы

1. 75 180 - "Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль» (1:1), 17.03.2016, ответный матч 1/8 финала
2. 67 553 - "Динамо» Киев - «Эвертон» (5:2), 19.03.15, ответный матч 1/8 финала
3. 67 328 - "Манчестер Юнайтед» - «Аякс» (1:2), 23.02.12, ответный матч 1/16 финала
4. 65 851 - "Боруссия» Дортмунд - «Порту» (2:0), 18.02.2016, первый матч 1/16 финала
5. 65 848 - "Боруссия» Дортмунд - «Тоттенхэм» (3:0), 10.03.2016, первый матч 1/8 финала

Источник: УЕФА
Лига Европы Лига Европы Манчестер Юнайтед Ливерпуль
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