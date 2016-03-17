«Тоттенхэм» - «Боруссия». Смотреть онлайн

Сегодня в рамках 1/8 Лиги Европы состоится ответная встреча между лондонским «Тоттенхэмом» и дортмундской «Боруссией». Первый матч проходил под полным контролем немецкой команды, завершившись победой дортмундцев со счетом 3:0.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Начало в 23:05. Не пропустите!