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    Клопп заинтересован в приглашении Гетце

    По информации испанского портала Fichajes, «Ливерпуль» рассматривает возможность приобретения хавбека «Баварии» Марио Гетце в ближайшее трансферное окно.

    Источник утверждает, что в услугах 24-летнего игрока сборной Германии заинтересован лично главный тренер мерсисайдского клуба Юрген Клопп, который работал с ним в дормундской «Боруссии». Покупка полузащитник может обойтись красным в 40 миллионов евро.

    В текущем сезоне Гетце принял участие в восьми поединках Бундеслиги, забил один гол и сделал три результативных передачи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.03.2016 23:59
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