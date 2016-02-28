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    «Манчестер Юнайтед» - «Арсенал». Онлайн-трансляция

    Из-за обилия травмированных футболистов главному тренеру "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гаалу все чаще приходится выпускать на поле необстрелянную молодежь. "Шрусбери" и "Мидтьюлланд" манкунианцы сумели пройти за счет более высокого класса, но сегодняшний соперник "красных дьяволов" - претендент на титул.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - "Арсенал". Начало в 17:05. Не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.02.2016 16:05
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +16

      NiTRo 28 февраля 2016, 18:51

      да все понятно уже в этой встрече,просто неочем,выигрываем только середняков,в очередной раз спотыкаясь на более сильных. Не быть Арсеналу чемпионов при венгере, это ФАКТ!...

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