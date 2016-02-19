Сарри: «Судья не поставил пенальти в ворота «Вильярреала»

Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри прокомментировал поражение своей команды в первом матче 1/16 финала Лиги Европы от "Вильярреала" (0:1).

"Мы неплохо сыграли в этом матче, но не думали, что обязательно проиграем на стадионе, где ранее уступили "Реал" и "Атлетико". "Вильярреал" забил нам гол со стандарта, а после этого судья не поставил пенальти в ворота соперника. Матч завершился не так, как мы хотели, но у нас есть еще ответный матч в Неаполе. Надеюсь, что домашний стадион и болельщики помогут нам выйти в следующий раунд", - сказал Сарри.

Ответный матч "Наполи" - "Вильярреал" состоится 25 февраля.