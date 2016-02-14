«Бавария» оставила Таски в запасе на матч с «Аугсбургом»

Защитник "Баварии" Сердар Таски, арендованный у "Спартака", остался в запасе мюнхенской команды на поединок 21-го тура Бундеслиги против "Аугсбурга", который начнется сегодня в 19:30 (мск). Напомним, игрок пробудет в "Баварии" до окончания этого сезона, после чего немецкий гранд при желании сможет выкупить права на Таски.

Состав "Баварии": Нойер, Лам, Киммих, Алаба, Бернат, Роббен, Видаль, Алькантара, Мюллер, Коста, Левандовски.

Запасные: Таски, Рибери, Рафинья, Роде, Коман.