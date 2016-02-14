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    «Бавария» оставила Таски в запасе на матч с «Аугсбургом»

    Защитник "Баварии" Сердар Таски, арендованный у "Спартака", остался в запасе мюнхенской команды на поединок 21-го тура Бундеслиги против "Аугсбурга", который начнется сегодня в 19:30 (мск). Напомним, игрок пробудет в "Баварии" до окончания этого сезона, после чего немецкий гранд при желании сможет выкупить права на Таски.

    Состав "Баварии": Нойер, Лам, Киммих, Алаба, Бернат, Роббен, Видаль, Алькантара, Мюллер, Коста, Левандовски.

    Запасные: Таски, Рибери, Рафинья, Роде, Коман.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.02.2016 19:26
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 14 февраля 2016, 21:24

      Для скамейки и пожарного случая его и брали.

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    • ...
      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 14 февраля 2016, 19:30

      Ему тренировки с великими уже фантастика, пусть балдеет…

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