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    Клопп: «Ливерпуль» переживает не самые простые времена»

    Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о трудностях, с которыми сталкивается в мерсисайдском клубе. По словам специалиста, нельзя сделать так, чтобы все разом поменялось.

    "Я чувствую себя хорошо в клубе, мне нравится мря работа. "Ливерпуль" переживает не самые простые времена, но я не удивлен. Таков футбол. Кое-что не работало, случались травмы. Конечно, чем-то я разочарован, но уверен, что некоторые наши игры приятно удивляли. Игроки показывают свой характер. Я готов выдержать удары и вести команду вперед. Мы работаем на будущее" — сказал Клопп.

    Источник: Skysports

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    13.02.2016 18:41
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