Главный тренер «Хоффенхайма» увольняется из-за проблем со здоровьем

Главный тренер "Хоффенхайма" Хуб Стевенс собирается уйти со своего поста.

Причиной такого решения является операция, которая может понадобиться специалисту, страдающему аритмией сердца.

"Здоровье важнее всего, и именно поэтому я подписывал контракты только на один год в последнее время. Нужно всегда быть в идеальной форме, а сейчас это не так. Тренерская работа для меня – большой риск. Мне скоро будет 63, пора подумать о смерти.

Мне осталось недолго, но я хочу получить от оставшегося срока максимум", – приводит слова Стевенса DW Sports.