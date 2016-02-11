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    Главный тренер «Хоффенхайма» увольняется из-за проблем со здоровьем

    Главный тренер "Хоффенхайма" Хуб Стевенс собирается уйти со своего поста.

    Причиной такого решения является операция, которая может понадобиться специалисту, страдающему аритмией сердца.

    "Здоровье важнее всего, и именно поэтому я подписывал контракты только на один год в последнее время. Нужно всегда быть в идеальной форме, а сейчас это не так. Тренерская работа для меня – большой риск. Мне скоро будет 63, пора подумать о смерти.

    Мне осталось недолго, но я хочу получить от оставшегося срока максимум", – приводит слова Стевенса DW Sports.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.02.2016 00:09
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +129

      Кукуха 11 февраля 2016, 00:18

      Со здоровьем шутки плохи. Удачи Хубу.

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