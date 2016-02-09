Боккетти: «Мельгарехо получит хороший прием»

Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти прокомментировал исход товарищеского матча против "Краснодара" (1:2), а также рассказал, как команда встретит новичка Лоренцо Мельгарехо.

– Это была товарищеская игра, но победить мы хотим всегда. К сожалению, сегодня это не удалось. Мы продолжаем работать, чтобы быть в лучшей форме к началу сезона.

– Но все-таки основной состав «Спартака» выиграл свой 65-минутный отрезок со счетом 1:0.

– Мы одна команда. Играем все вместе. Нельзя разделять нас на первый состав или на второй. Если мы выигрываем – то все вместе, если проигрываем – то тоже все вместе. Мы должны работать больше для улучшения результатов.

– Какого вы мнения о новичке «Спартака» Лоренцо Мельгарехо?

– Все игроки, которых покупает клуб, принимаются в коллективе хорошо и нужны команде. Мельгарехо получит хороший прием, когда он прибудет. Объясним ему нюансы игры команды, поможем быстрее влиться в коллектив, чтобы он быстрее освоился в команде и приносил ей больше пользы.

– Мельгарехо в этом сезоне забил два гола «Спартаку».

– Это доказывает его класс. Он очень хороший форвард. Хорошо, что теперь он в нашей команде, – сказал Боккетти.