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    Скауты «МЮ» и «Ливерпуля» просматривали игрока «Марселя»

    Несколько клубов АПЛ интересуются полузащитником "Марселя" Джорджем-Кевином Н'Куду.

    Сообщается, что скауты "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуля" и "Вест Хэма" присутствовали на матче 22-го тура Лиги 1, в котором встречались "Марсель" и "Лион" (1:1), и объектом интереса представителей клубов АПЛ был именно Н'Куду.

    Французский клуб не готов продать Н'Куду в январе, однако летом может рассмотреть предложения в районе 20 миллионов евро. В нынешнем сезоне Лиги 1 игрок провел 16 матчей, забил четыре гола и сделал две результативные передачи.

    Источник: Goal.com

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    25.01.2016 21:49
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