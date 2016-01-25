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    Обамеянг не видит себя в «ПСЖ»

    Нападающий дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг не видит вариантов своего возвращения во Францию.

    "Переход в "ПСЖ"? Он был возможен в прошлом году, но никак не сейчас. У меня нет желания возвращаться во Францию, хотя я по-прежнему слежу за лигой 1 и остаюсь поклонником "Сент-Этьена".

    Было бы здорово сыграть против "Сент-Этьена" в Лиге Европы. Я бы показал всем, какого прогресса я добился", – заявил Обамеянг.

    В текущем сезоне Обамеянг провел в составе "Боруссии" 18 матчей в Бундеслиге, в которых он забил 18 мячей и отдав 4 голевых паса.

    Источник: Goal.com

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    25.01.2016 09:42
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