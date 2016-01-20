Йепес завершил карьеру

Известный колумбийский защитник Марио Йепес принял решение о завершении карьеры.

Теперь Йепес будет работать в должности координатора сборной Колумбии.

40-летний Йепес за свою карьеру выступал за «Кортулуа», «Депортиво Кали», «Ривер Плейт«, «Нант«, «ПСЖ«, «Кьево«, «Милан«, «Аталанту« и «Сан-Лоренсо«. За сборную Колумбии сыграл 102 матча и забил 6 голов. Йепес является 2-кратным чемпионом Аргентины, чемпионом Колумбии, чемпионом Италии, обладателем Кубка Франции, обладателем Кубка французской Лиги, обладателем Суперкубка Италии, победителем Кубка Южной Америки.