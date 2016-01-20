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    Йепес завершил карьеру

    Известный колумбийский защитник Марио Йепес принял решение о завершении карьеры.

    Теперь Йепес будет работать в должности координатора сборной Колумбии.
    40-летний Йепес за свою карьеру выступал за «Кортулуа», «Депортиво Кали», «Ривер Плейт«, «Нант«, «ПСЖ«, «Кьево«, «Милан«, «Аталанту« и «Сан-Лоренсо«. За сборную Колумбии сыграл 102 матча и забил 6 голов. Йепес является 2-кратным чемпионом Аргентины, чемпионом Колумбии, чемпионом Италии, обладателем Кубка Франции, обладателем Кубка французской Лиги, обладателем Суперкубка Италии, победителем Кубка Южной Америки.

    Источник: Calciomercato

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    20.01.2016 20:17
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    Комментарии (2)
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    Alek7183
    1453310936
    Долгая карьера. Ещё и на ЧМ сыграл.
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    ologreds
    1694996381
    numo455361
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