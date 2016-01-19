«Челси» может отдать Мусонду в аренду

Полузащитник "Челси" Чарли Мусонда недоволен своим положением в команде и хочет сменить клуб.

Арендовать талантливого бельгийца готовы "Байер", "Лилль", "Райо Вальекано", "Фейеноорд", "Гронинген", АЗ и "Куинз Парк Рейнджерс". Кроме того, "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" готовы заплатить за него 10 миллионов фунтов.

Впрочем, главный тренер "Челси" Гус Хиддинк хотел бы сохранить игрока в команде и дать ему возможность дебютировать в Премьер-лиге. В этом сезоне Мусонда выступает за молодежную команду "Челси", сыграл за нее 10 матчей, забил 1 гол и отдал 3 голевые передачи.