Рэмзи является трансферной целью «Барселоны»

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Нх он нужен? Мареза из Лестера лучше взять, молодой, талантливый, горячий.
Полузащитник "Арсенала" Аарон Рэмзи вызвал предметный интерес со стороны "Барселоны". Сообщается, что руководство "канониров" не прочь расстаться со своим игроком, а сам валлиец хочет попробовать силы в новом клубе. Сделка может состояться в летнее трансферное окно.
Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 28 миллионов евро. В нынешнем сезоне Рэмзи провел за "Арсенал" в АПЛ 17 матчей и забил четыре гола.