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    Рэмзи является трансферной целью «Барселоны»

    Полузащитник "Арсенала" Аарон Рэмзи вызвал предметный интерес со стороны "Барселоны". Сообщается, что руководство "канониров" не прочь расстаться со своим игроком, а сам валлиец хочет попробовать силы в новом клубе. Сделка может состояться в летнее трансферное окно.

    Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 28 миллионов евро. В нынешнем сезоне Рэмзи провел за "Арсенал" в АПЛ 17 матчей и забил четыре гола.

    Источник: Express.co.uk

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    17.01.2016 10:02
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +19

      alladin13 17 января 2016, 12:41

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Нх он нужен? Мареза из Лестера лучше взять, молодой, талантливый, горячий.

      -7
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      Рейтинг: +28

      Vadimlazarev > alladin13 17 января 2016, 14:06

      они так-то одногодки , Марезу в феврале тоже 25

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn > alladin13 17 января 2016, 17:08

      Зачем барсе марез?

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 17 января 2016, 12:17

      Если отпустят его,то очень зря

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