Рэмзи является трансферной целью «Барселоны»

Полузащитник "Арсенала" Аарон Рэмзи вызвал предметный интерес со стороны "Барселоны". Сообщается, что руководство "канониров" не прочь расстаться со своим игроком, а сам валлиец хочет попробовать силы в новом клубе. Сделка может состояться в летнее трансферное окно.

Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 28 миллионов евро. В нынешнем сезоне Рэмзи провел за "Арсенал" в АПЛ 17 матчей и забил четыре гола.