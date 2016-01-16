АПЛ. «Челси» вырвал ничью у «Эвертона» и другие результаты

В матче 22-го тура АПЛ «Манчестер Сити» оказался сильнее «Кристал Пэлас» – 4:0. Дубль в этой игре сделал Серхио Агуэро, еще по одному мячу записали на свои счета Фабиан Дельф и Давид Силва.

В других встречах тура «Челси» и «Эвертон» сыграли вничью, «Борнмут» обыграл «Норвич», «Ньюкасл» одолел «Вест Хэм», «Саутгемптон» переиграл «Вест Бромвич».

Чемпионат Англии. АПЛ. 22-й тур

Борнмут – Норвич – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Гослинг, 10; 2:0 – Дениэлс (с пенальти), 54; 3:0 – Афобе, 75.

Челси – Эвертон – 3:3 (0:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 0:1 – Терри (в свои ворота), 50; 0:2 – Миральяс, 56; 1:2 – Коста, 64; 2:2 – Фабрегас, 66; 2:3 – Мори, 90; 3:3 – Терри, 90.

Манчестер Сити – Кристал Пэлас – 4:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Дельф, 22; 2:0 – Агуэро, 41; 3:0 – Агуэро, 69.

Ньюкасл – Вест Хэм – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Перес, 6; 2:0 – Вейналдум, 15; 2:1 – Елавич, 49.

Саутгемптон – Вест Бромвич – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Уорд-Проус, 5; 2:0 – Уорд-Проус (с пенальти), 35; 3:0 – Тадич, 72.

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