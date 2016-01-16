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    АПЛ. «Челси» вырвал ничью у «Эвертона» и другие результаты

    В матче 22-го тура АПЛ «Манчестер Сити» оказался сильнее «Кристал Пэлас» – 4:0. Дубль в этой игре сделал Серхио Агуэро, еще по одному мячу записали на свои счета Фабиан Дельф и Давид Силва.

    В других встречах тура «Челси» и «Эвертон» сыграли вничью, «Борнмут» обыграл «Норвич», «Ньюкасл» одолел «Вест Хэм», «Саутгемптон» переиграл «Вест Бромвич».

    Чемпионат Англии. АПЛ. 22-й тур

    Борнмут – Норвич – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Гослинг, 10; 2:0 – Дениэлс (с пенальти), 54; 3:0 – Афобе, 75.

    Челси – Эвертон – 3:3 (0:0) Текстовый онлайн матча

    Голы: 0:1 – Терри (в свои ворота), 50; 0:2 – Миральяс, 56; 1:2 – Коста, 64; 2:2 – Фабрегас, 66; 2:3 – Мори, 90; 3:3 – Терри, 90.

    Манчестер Сити – Кристал Пэлас – 4:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Дельф, 22; 2:0 – Агуэро, 41; 3:0 – Агуэро, 69.

    Ньюкасл – Вест Хэм – 2:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Перес, 6; 2:0 – Вейналдум, 15; 2:1 – Елавич, 49.

    Саутгемптон – Вест Бромвич – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Уорд-Проус, 5; 2:0 – Уорд-Проус (с пенальти), 35; 3:0 – Тадич, 72.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.01.2016 19:58
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    Комментарии (4)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Sergil
    1452964486
    Спасибо боковому судье. Челси должен был проиграть, но к сожалению этого не случилось
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    ЦСКА 2015-2016
    1452967448
    ТЕРРИ открыл не крассиво ТЕРРИ закрыл крассиво
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    ologreds
    1694996406
    numo454975
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