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    Клопп: «Не стоит говорить о моих прошлых играх с «Арсеналом». Мы придумаем новый план»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча 21-го тура АПЛ против «Ливерпуля». Под руководством Клоппа "Боруссия" Д неоднократно встречалась с "Арсеналом" в Лиге чемпионов.

    «Нам не стоит говорить о моем опыте прошлых игр с «Арсеналом». Мы придумаем новый план на этот матч. Одна характеристика «Арсенала» не меняется никогда: они – команда, хорошо играющая в футбол. «Арсенал» и «Манчестер Сити» – две лучшие команды чемпионата», – сказал Клопп.

    В третьем туре нынешней АПЛ встреча мерсисайдцев и лондонцев завершилась вничью – 0:0.

    Матч «Ливерпуль» – «Арсенал» состоится в среду, 13 января.

    Источник: Goal.com

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    12.01.2016 01:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +25

      mellanxollik 12 января 2016, 09:13

      ливерпуль против ливерпуля, поправьте :)

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