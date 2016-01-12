Клопп: «Не стоит говорить о моих прошлых играх с «Арсеналом». Мы придумаем новый план»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча 21-го тура АПЛ против «Ливерпуля». Под руководством Клоппа "Боруссия" Д неоднократно встречалась с "Арсеналом" в Лиге чемпионов.

«Нам не стоит говорить о моем опыте прошлых игр с «Арсеналом». Мы придумаем новый план на этот матч. Одна характеристика «Арсенала» не меняется никогда: они – команда, хорошо играющая в футбол. «Арсенал» и «Манчестер Сити» – две лучшие команды чемпионата», – сказал Клопп.

В третьем туре нынешней АПЛ встреча мерсисайдцев и лондонцев завершилась вничью – 0:0.

Матч «Ливерпуль» – «Арсенал» состоится в среду, 13 января.