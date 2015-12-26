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    • АПЛ. «Ливерпуль» нанес «Лестеру» второе поражение в сезоне и другие результаты

    АПЛ. «Ливерпуль» нанес «Лестеру» второе поражение в сезоне и другие результаты

    В матче 18-го тура АПЛ «Ливерпуль» с минимальным счетом одержал победу над «Лестером» – 1:0. Отметим, что данное поражение стало для «лис» всего лишь вторым в сезоне.

    В других встречах вечера «Манчестер Сити» не заметил сопротивления «Сандерленда», «Тоттенхэм» разгромил «Норвич», «Суонси» добыл победу над «Вест Бромвичем», а еще три встречи завершились вничью: «Астон Вилла» – «Вест Хэм», «Борнмут» – «Кристал Пэлас» и «Челси» – «Уотфорд».

    Чемпионат Англии. АПЛ. 18-й тур

    Астон Вилла – Вест Хэм – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Крессуэлл, 45; 1:1 – Айю, 62 (с пенальти).

    Борнмут – Кристал Пэлас – 0:0

    Челси – Уотфорд – 2:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Коста, 32; 1:1 – Дини, 42 (с пенальти); 1:2 – Игало, 56; 2:2 – Коста, 65.

    Ливерпуль – Лестер – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Бентеке, 63.

    Манчестер Сити – Сандерленд – 4:1 (3:0)

    Голы: 1:0 – Стерлинг, 12; 2:0 – Туре, 17; 3:0 – Бони, 22; 4:0 – Де Брюйне, 54; 4:1 – Борини, 59.

    Тоттенхэм – Норвич – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Кейн, 26 (с пенальти); 2:0 – Кейн, 42; 3:0 – Кэрролл, 80.

    Суонси – Вест Бромвич – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Ки Сун-Юн, 9.

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    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.12.2015 19:55
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    Комментарии (5)
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    Frozzen
    1451151475
    Надо же,Ливерпуль победил!а Лестер все равно еще на первом месте,удачи им
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    Aspirin77
    1451152712
    Смотрел матч, очень понравился. Хоть и симпатизировал Лестеру, Ливерпуль заслужил победу. Именно потому что красные много атаковали. Клопп умеет настроить команду на бой, это было известно.
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    шеффилд таун
    1451155678
    Вот падлы!!!Выиграли.
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    Der Valdi
    1451164603
    Очень хочется что бы выскочка утёр всем нос
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    ologreds
    1694996525
    numo453085
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