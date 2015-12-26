АПЛ. «Ливерпуль» нанес «Лестеру» второе поражение в сезоне и другие результаты

В матче 18-го тура АПЛ «Ливерпуль» с минимальным счетом одержал победу над «Лестером» – 1:0. Отметим, что данное поражение стало для «лис» всего лишь вторым в сезоне.
В других встречах вечера «Манчестер Сити» не заметил сопротивления «Сандерленда», «Тоттенхэм» разгромил «Норвич», «Суонси» добыл победу над «Вест Бромвичем», а еще три встречи завершились вничью: «Астон Вилла» – «Вест Хэм», «Борнмут» – «Кристал Пэлас» и «Челси» – «Уотфорд».
Чемпионат Англии. АПЛ. 18-й тур
Астон Вилла – Вест Хэм – 1:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Крессуэлл, 45; 1:1 – Айю, 62 (с пенальти).
Голы: 1:0 – Коста, 32; 1:1 – Дини, 42 (с пенальти); 1:2 – Игало, 56; 2:2 – Коста, 65.
Ливерпуль – Лестер – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Бентеке, 63.
Манчестер Сити – Сандерленд – 4:1 (3:0)
Голы: 1:0 – Стерлинг, 12; 2:0 – Туре, 17; 3:0 – Бони, 22; 4:0 – Де Брюйне, 54; 4:1 – Борини, 59.
Тоттенхэм – Норвич – 3:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Кейн, 26 (с пенальти); 2:0 – Кейн, 42; 3:0 – Кэрролл, 80.
Суонси – Вест Бромвич – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Ки Сун-Юн, 9.