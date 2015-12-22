Семин: «Если «Краснодар» будет играть, как перед отпуском – пройдет «Спарту»

Бывший тренер «Анжи» Юрий Семин поделился мнением о шансах «Краснодара» в противостоянии 1/16 финала Лиги Европы со «Спартой«.

«Спарта» и «Краснодар» примерно равны по силам. Если «Краснодар» будет выглядеть, как в начале сезона, то он ее не пройдет. Если будет играть, как перед отпуском, должен одолеть чехов. Безусловно, многое будет зависеть от подготовки. «Спарта» – команда неприятная, с ней нужно действовать хладнокровно. Чехи хороши в единоборствах, порой довольно грубы. Не случайно ЦСКА столкнулся с серьезными проблемами», – сказал Семин.