Попов: «Локомотиву» и «Краснодару» по силам пройти дальше»

Бывший защитник пермского «Амкара« Алексей Попов считает, что в Лиге Европы «Локомотиву» придется тяжелее в 1/16 финала, чем «Краснодару».

«В Лиге Европы Россию представляют «Локомотив» и «Краснодар». Железнодорожникам по силам пройти «Фенербахче«, а «Краснодару» – «Спарту«. Тут все аналогично, как и у «Зенита» с «Бенфикой». Надо больше внимания отдать состоянию соперника, в котором он будет пребывать непосредственном перед игрой.

«Фенербахче» старается покупать футболистов высокого класса, а «Спарта» больше рассматривает варианты с продажей своих исполнителей, чем покупка каких-то других. За счет более мастеровитого подбора исполнителей с турками и будет тяжелее», – считает Попов.

Полностью эксклюзивное интервью Алексей Попова можно прочитать на страницах «Бомбардира».