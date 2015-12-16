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    «Спартак» получит 20 миллионов на зимние трансферы

    Столичный «Спартак» может получить на зимние трансферы 20 миллионов евро. На совете директоров, который прошел 8 декабря, руководство заявило о готовности акционеров выделить необходимые финансовые средства для усиления состава.

    «У «Спартака» зимой будет несколько приобретений. Речь идет об игроках высокого уровня, которые будут приглашены с прицелом на основной состав. Для этого акционеры клуба готовы выделить до €20 млн. Хозяева «Спартака» считают, что качественное усиление сделает команду конкурентоспособной в борьбе за место в тройке уже в текущем сезоне», – рассказал источник в московском клубе.

    Стоит отметить, что клуб готов расстаться с несколькими своими игроками. Речь идет о Романе Широкове, Сердаре Таски, Юре Мовсисяне, Арасе Озбилизе, Владимире Гранате и Джано Ананидзе.

    Источник: Известия

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    16.12.2015 11:03
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    Комментарии (16)
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    Venegant
    1450256372
    Халк и витсел 100 млн а эти 20 млн на трансферЫ.... усиливатся будут. Понимаю каждое трансферное окно тратить 20 лямов, а лучше 30 можно будет нескольких хороших игроков купить под основу... а тут 20 лямов на НЕСКОЛЬКО приобретений.... Скоро скоро спартак будет чемпионом, осталось только за 20 лямов лавочника челси купить и попрет я воспрял просто :(
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    Serjik78
    1450258003
    Руководство точно с головой не дружит. Кого они собрались купить ПАЧКОЙ за 20 млн. ДА ЕЩЕ И ЗИМОЙ? ЗИМОЙ за такие деньги можно купить только никому не нужный ШЛАК!
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    Сармат Ростов
    1450262489
    Вернут Штранциля и Кариоку ))) На большее не хватит.
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    Рулон Обоев
    1450266399
    За 20 млн можно вернуть в основной состав Титова и Тихонова
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    Asbjorn
    1450270708
    Всех купим
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    кто там
    1450272749
    а супер клуб из мск который опять обосрался в лч со словами и с таким составом поборемся в чр опять для отвода глаз за пол миллиона купит малоизвестного юниора. так что 20 лямов еще нормально. руководство хоть такие деньги дает.
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    maygli
    1450276416
    Не иначе как на Месси замахнулись. :-)))
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    maygli
    1450276682
    Гвардиола отказался продлевать контракт с Баварией. :))) Наверно свободным агентом к нам хочет придти. :))
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    Дима1960
    1450293140
    Это не деньги,хотя "Спартак" не команда.
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    ologreds
    1694996586
    numo452097
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