«Спартак» получит 20 миллионов на зимние трансферы

Столичный «Спартак» может получить на зимние трансферы 20 миллионов евро. На совете директоров, который прошел 8 декабря, руководство заявило о готовности акционеров выделить необходимые финансовые средства для усиления состава.

«У «Спартака» зимой будет несколько приобретений. Речь идет об игроках высокого уровня, которые будут приглашены с прицелом на основной состав. Для этого акционеры клуба готовы выделить до €20 млн. Хозяева «Спартака» считают, что качественное усиление сделает команду конкурентоспособной в борьбе за место в тройке уже в текущем сезоне», – рассказал источник в московском клубе.

Стоит отметить, что клуб готов расстаться с несколькими своими игроками. Речь идет о Романе Широкове, Сердаре Таски, Юре Мовсисяне, Арасе Озбилизе, Владимире Гранате и Джано Ананидзе.