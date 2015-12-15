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    Билялетдинов: «Я еще до жеребьевки опасался турков»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов высказался относительно результатов жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы. Напомним, московский клуб встретится с турецким «Фенербахче». По словам специалиста, главное, чтобы обошлось без политики.

    «Я еще до жеребьевки опасался: только не турки. В сезоне-2002/03 у «Локо» был матч с «Галатасараем» с вывеской «Добро пожаловать в ад!». Но мы победили тогда благодаря голам Лоськова и Евсеева и вышли из группы Лиги чемпионов. Так что исторически «Локомотиву» не привыкать к кипящему котлу. Тем более в этом матче играл Олег Пашинин, ныне входящий в тренерский штаб «Локо».

    Хочется, чтобы судья не поддался этому давлению трибун. Главное, не дрогнуть под этим давлением, а уже потом в Москве наши болельщики должны перекричать турецких – в таких эмоциональных поединках это тоже немаловажно. Главное, чтобы обошлось без политики. Пусть турки извинятся перед нами за сбитый самолет, и проблема решится сама собой – в феврале об этом никто не вспомнит», – сказал тренер.

    Источник: Известия

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    15.12.2015 11:52
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    Комментарии (3)
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    Витус Беринг
    1450178082
    Надо просто навалять как Суворов, и всё решится.
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    С-Пб on-line
    1450181117
    Нашли кого бояться! Не ссыте, наваляете им!
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    ologreds
    1694996590
    numo452015
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