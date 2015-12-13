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    Серия А. «Милан» в меньшинстве сыграл вничью с «Вероной»

    В матче 16-го тура Серии А «Милан» на своем поле разошелся миром с «Вероной». На гол Карлоса Бакки гости ответили точным ударом Луки Тони с пенальти. Стоит отметить, что на 56-й минуте «россонери» остались в меньшинстве – поле покинул Найджел Де Йонг.

    Чемпионат Италии. Серия А. 16-й тур

    Милан – Верона – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Бакка, 52; 1:1 – Тони, 56.

    Удаление: Де Йонг, 56.

    Кьево – Аталанта – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Бирса, 76.

    Удаления: Черубин, 66; Куртич, 90+1

    Незабитый пенальти: Палоски, 68.

    Эмполи – Карпи – 3:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Маккароне, 46; 2:0 – Сапонара, 51; 3:0 – Маккароне, 61.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.12.2015 18:58
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