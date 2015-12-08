«Бенфика» – «Атлетико» М. Смотреть онлайн

В матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов сойдутся «Бенфика» и «Атлетико». Команды уже обеспечили себе участие в плей-офф, поэтому игра не имеет турнирного значения, кроме борьбы за итоговое первое место в группе С.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча «Бенфика» – «Атлетико», выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало встречи – в 22:45.