Бундеслига. «Бавария» потерпела первое поражение в сезоне и другие результаты

В матче 15-го тура Бундеслиги безоговорочный лидер первенства «Бавария» со счетом 1:3 неожиданно уступила менхенгладбахской «Боруссии». Для действующих чемпионов это стало первым поражением в чемпионате.

В других встречах тура «Майнц» в гостях разобрался с «Гамбургом», «Аугсбург» одержал минимальную победу над «Кельном», «Ингольштадт» сыграл вничью с «Хоффенхаймом», а «Герта» в родных стенах сломила сопротивление «Байера».

Чемпионат Германии. Бундеслига. 15-й тур

Боруссия М – Бавария – 3:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Вендт, 54; 2:0 – Штиндль, 66; 3:0 – Джонсон, 68; 3:1 – Рибери, 81.

Гамбург – Майнц – 1:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Самперио, 16; 0:2 – Самперио, 51; 0:3 – Клеменс, 76; 1:3 – Джуру, 90.

Кельн – Аугсбург – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Бобадилья, 64.

Герта – Байер – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Дарида, 7; 1:1 – Чичарито, 29; 2:1 – Брукс, 60.

Ингольштадт – Хоффенхайм – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Рожер, 66; 1:1 – Ют, 90.

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