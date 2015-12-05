Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЦСКА - Спартак Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    • Главная
    • Новости
    • Бундеслига. «Бавария» потерпела первое поражение в сезоне и другие результаты

    Бундеслига. «Бавария» потерпела первое поражение в сезоне и другие результаты

    В матче 15-го тура Бундеслиги безоговорочный лидер первенства «Бавария» со счетом 1:3 неожиданно уступила менхенгладбахской «Боруссии». Для действующих чемпионов это стало первым поражением в чемпионате.

    В других встречах тура «Майнц» в гостях разобрался с «Гамбургом», «Аугсбург» одержал минимальную победу над «Кельном», «Ингольштадт» сыграл вничью с «Хоффенхаймом», а «Герта» в родных стенах сломила сопротивление «Байера».

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 15-й тур

    Боруссия М – Бавария – 3:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Вендт, 54; 2:0 – Штиндль, 66; 3:0 – Джонсон, 68; 3:1 – Рибери, 81.

    Гамбург – Майнц – 1:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Самперио, 16; 0:2 – Самперио, 51; 0:3 – Клеменс, 76; 1:3 – Джуру, 90.

    Кельн – Аугсбург – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Бобадилья, 64.

    Герта – Байер – 2:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Дарида, 7; 1:1 – Чичарито, 29; 2:1 – Брукс, 60.

    Ингольштадт – Хоффенхайм – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Рожер, 66; 1:1 – Ют, 90.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.12.2015 19:26
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694996658
    numo450942
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+