Тарханов: «Такого с ЦСКА не было еще никогда»

Бывший главный тренер ЦСКА, «Торпедо» и «Крыльев Советов» Александр Тарханов, который сейчас является советником президента «Урала«, удивлен последними неудачами армейского клуба.

«Удивительно. Такого с ЦСКА не было еще никогда – за все те годы, что с этой командой работает Слуцкий. В прошлом сезоне тоже оступались, но чтоб проигрывать столько матчей. Объяснить это может только Слуцкий, он находится внутри команды. Я могу предполагать. Сказывается усталость! Еще состав неоднородный – чтоб кто-то вышел и заменил. Сегодня слушаю Игнашевича: «Если Думбия не играет или в плохой форме, мы можем вообще не забить». Так и есть», – заявил Таханов.

Напомним, что в матче 18-го тура Премьер-лиги ЦСКА на выезде уступил «Амкару» со счетом 0:2.