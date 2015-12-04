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    Тарханов: «Такого с ЦСКА не было еще никогда»

    Бывший главный тренер ЦСКА, «Торпедо» и «Крыльев Советов» Александр Тарханов, который сейчас является советником президента «Урала«, удивлен последними неудачами армейского клуба.

    «Удивительно. Такого с ЦСКА не было еще никогда – за все те годы, что с этой командой работает Слуцкий. В прошлом сезоне тоже оступались, но чтоб проигрывать столько матчей. Объяснить это может только Слуцкий, он находится внутри команды. Я могу предполагать. Сказывается усталость! Еще состав неоднородный – чтоб кто-то вышел и заменил. Сегодня слушаю Игнашевича: «Если Думбия не играет или в плохой форме, мы можем вообще не забить». Так и есть», – заявил Таханов.

    Напомним, что в матче 18-го тура Премьер-лиги ЦСКА на выезде уступил «Амкару» со счетом 0:2.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.12.2015 07:42
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    Комментарии (8)
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    vladimir-7
    1449208733
    Думбия уйдет,но есть Стремберг и его надо наигрывать в составе во время зимнего перерыва, а потом и К. Базюлика вводить в основной состав ЦСКА
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    Boniel+
    1449214954
    Наконец-то нашелся человек и сказал всем очевидное.Основная проблема в тренере.Слуцкий никогда не умел ставить игру.У него только"как получится".По рисунку игры и КПД ЦСКА худшая команда в Лиге.Посмотрите на "Терек",тот же "Амкар".Ребята знают куда бежать,как открываться и делать пасы на свободное место.А ЦСКА?Они катают мяч поперек поля,затем назад Игнашевичу и тот лупит вперед,или в борьбу,а чаще чужому.Они больше всех отыгрывают мяч вратарю,а тот его в аут....!В общем такой футбол построил этот тренер.Исполнители еще хуже.Васин,Цауня,Миланов,Дзаго
    ев,Думбия это люди выше второй Лиги не имею права появляться на поле.И,конечно,вратарь!Это "вершина мастерства" и не заменимости.Чтобы он не вытворял все равно он лучший.Хотя второй(Чепчугов)еще хуже.Картина печальная и с этим тренером не исправимая!
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    grand-igor
    1449221862
    надеюсь у слуцкого со сборной такого не будет
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    RUSARM
    1449223529
    Вот и кончилась сказка Слуцкого!!! Если он не может что то предпринять с ЦСКА,то же может быть и со сборной!!! И все таки,совмещение не пошло впрок,это мое мнение!!!
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    ologreds
    1694996665
    numo450828
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