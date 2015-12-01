Евсеев: «Накануне матча в Кардиффе пили пиво до глубокой ночи»

Экс-защитник сборной России Вадим Евсеев вспомнил, как до середины ночи пил пиво и играл в карты с товарищами по команде накануне ответной стыковой встречи отборочного турнира Евро-2004 против сборной Уэльса.

«Мы вечером после первого матча решили в Тарасовке пивка попить. По-моему, в номере у Димы Аленичева, на третьем этаже. Под картишки. Мы с Витей Онопко, правда, в них не играли – в отличие от Аленя (Аленичева), Радима (Владислава Радимова) и Гуся (Ролана Гусева). Кончился первый ящик пива, который как-то пронесли на базу еще до меня. Я был назначен ответственным за пронос второго. Разработали целую систему ухищрений, чтобы не увидела охрана. С учетом высокого тарасовского забора сделать это в районе полуночи было непросто. Но нам, как мы думали, удалось – с помощью перехода по второму этажу.

Но спустя годы, когда с ветеранами куда-то играть ездили, Георгий Саныч Ярцев однажды хитро на меня посмотрел, вспомнил тот день и говорит: «Че, думаешь, я ничего не знаю? Все знаю!» И расписал – как говорится, картина маслом. А мы-то думали… Все лучше понимаю истину, которую не раз слышал: одно из главных тренерских искусств – каких-то вещей не замечать. Уверен, что стукачей среди нас не было. Просто камеры, охрана – все эти современные навороты мы недооценили. Хорошо, что без последствий.

А посидели тогда прилично. То ли до двух, то ли до трех. И нам это надо было. Не присели бы – как знать, выиграли бы ответный матч в Кардиффе или нет. Когда ты находишься в таком моральном состоянии, как мы после первой игры, лучше не держать все в себе, а общаться, разговаривать. Из этого ведь тоже коллектив настоящий складывается. У нас в «Локомотиве» всегда так было», – рассказал Евсеев.

Напомним, что тогда первый поединок завершился безголевой ничьей в Москве, а в столице Уэльса именно точный удар Евсеева, ставший единственным в матче, принес россиянам минимальную победу, а вместе с ней и путевку в Португалию.