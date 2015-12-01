Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЦСКА - Спартак Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    • Главная
    • Новости
    • Евсеев: «Накануне матча в Кардиффе пили пиво до глубокой ночи»

    Евсеев: «Накануне матча в Кардиффе пили пиво до глубокой ночи»

    Экс-защитник сборной России Вадим Евсеев вспомнил, как до середины ночи пил пиво и играл в карты с товарищами по команде накануне ответной стыковой встречи отборочного турнира Евро-2004 против сборной Уэльса.

    «Мы вечером после первого матча решили в Тарасовке пивка попить. По-моему, в номере у Димы Аленичева, на третьем этаже. Под картишки. Мы с Витей Онопко, правда, в них не играли – в отличие от Аленя (Аленичева), Радима (Владислава Радимова) и Гуся (Ролана Гусева). Кончился первый ящик пива, который как-то пронесли на базу еще до меня. Я был назначен ответственным за пронос второго. Разработали целую систему ухищрений, чтобы не увидела охрана. С учетом высокого тарасовского забора сделать это в районе полуночи было непросто. Но нам, как мы думали, удалось – с помощью перехода по второму этажу.

    Но спустя годы, когда с ветеранами куда-то играть ездили, Георгий Саныч Ярцев однажды хитро на меня посмотрел, вспомнил тот день и говорит: «Че, думаешь, я ничего не знаю? Все знаю!» И расписал – как говорится, картина маслом. А мы-то думали… Все лучше понимаю истину, которую не раз слышал: одно из главных тренерских искусств – каких-то вещей не замечать. Уверен, что стукачей среди нас не было. Просто камеры, охрана – все эти современные навороты мы недооценили. Хорошо, что без последствий.

    А посидели тогда прилично. То ли до двух, то ли до трех. И нам это надо было. Не присели бы – как знать, выиграли бы ответный матч в Кардиффе или нет. Когда ты находишься в таком моральном состоянии, как мы после первой игры, лучше не держать все в себе, а общаться, разговаривать. Из этого ведь тоже коллектив настоящий складывается. У нас в «Локомотиве» всегда так было», – рассказал Евсеев.

    Напомним, что тогда первый поединок завершился безголевой ничьей в Москве, а в столице Уэльса именно точный удар Евсеева, ставший единственным в матче, принес россиянам минимальную победу, а вместе с ней и путевку в Португалию.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.12.2015 05:32
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Доктор Эго
    1448939677
    А мы то понять не могли, что же вы на евро и португалам так жидко про***ли вместе с Ярцевым, оказывается с пиваса пронесло. Заср*цы.
    Ответить
    ologreds
    1694996684
    numo450520
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+