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    Зума: «Сейчас «Челси» играет очень достойно»

    Защитник «Челси» Курт Зума отметил прогресс своей команды, которого она добилась за последние несколько недель в чемпионате Англии. Особенно это был заметно в матче против «Норвича».

    "Мы работали изо всех сил, могли бы выиграть и крупнее, чем 1:0, но это была отличная игра против хорошей команды. "Норвич" сейчас очень компактный, у него тоже были моменты и возможности забить, так что мы результатом довольны.

    Мне не повезло попасть в перекладину, но не так важно, что сам я не забил, если мы все равно выиграли. Хотя в следующий раз надеюсь все же забить, пусть основная моя работа - защищаться. Побеждать и проводить сухие матчи важно, ведь это дарит уверенность обороне.

    По сравнению с тем, что было несколько недель назад, команда играет очень достойно. Мы знаем, что находимся в неудачном положении в таблице, но несмотря на это настрой в команде хороший, и мы будем продолжать играть. Мы всегда радуемся победе, но мы вместе, даже когда проигрываем, а это очень хорошо для команды.

    У нас хорошая команда, у нас большой клуб, и вместе мы можем сделать все, чего хотим. Игра против "Норвича" показала, что в нашей раздевалке все еще остались личности с большой буквы, что все они на высшем уровне, а мы можем обыграть кого угодно", - рассказал Зума.

    Напомним, что матч 13-го тура АПЛ "Челси" - "Норвич" закончился со счетом 1:0.

    Источник: ФК «Челси»

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    24.11.2015 09:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 24 ноября 2015, 10:15

      Что ж, не останавливаться на достигнутом, синие!
      Пора возвращаться

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