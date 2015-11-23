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    Азар: «Проблемы с Моуринью? Это лишь слухи»

    Полузащитник «Челси» Эден Азар опроверг слухи о том, что у него есть конфликт с главным тренером команды Жозе Моуринью.

    «У нас состоялся разговор перед матчем со «Сток Сити» с Моуринью. У меня были мысли о том, что нам стоит кое-что поменять в игре. Я мог бы сыграть на позиции десятого номера. Мы так и сделали. В матче с «Норвичем» я сыграл именно так.

    Проблемы с Моуринью? У меня их нет. Сейчас много об этом говорят, но это лишь слухи. Я считаю, что Моуринью самый подходящий тренер для «Челси». Надеюсь, что мы завоюем много трофеев вместе. Если не в этом сезоне, то в следующем», - сказал Азар.

    Напомним, что матч 13-го тура АПЛ «Челси» - «Норвич» закончился со счетом 1:0.

    Источник: Goal.com

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    23.11.2015 08:00
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