Ван Гаал: «В «МЮ» я не делаю ничего и получаю много денег»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал рассказал о своей работе в клубе.

«Я человек из того времени, когда тренер должен был делать все. Теперь я тренер, и у меня есть научно-спортивный, скаутский и медицинский департаменты, а также разного рода помощники. Я не делаю ничего. Ничего! Я раздаю поручения и получаю много денег»,– говорит ван Гаал.