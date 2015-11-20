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    Ван Гаал: «В «МЮ» я не делаю ничего и получаю много денег»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал рассказал о своей работе в клубе.

    «Я человек из того времени, когда тренер должен был делать все. Теперь я тренер, и у меня есть научно-спортивный, скаутский и медицинский департаменты, а также разного рода помощники. Я не делаю ничего. Ничего! Я раздаю поручения и получаю много денег»,– говорит ван Гаал.

    Источник: Guardian.com

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    20.11.2015 19:00
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    Комментарии5
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      Рейтинг: -305

      Недовольный 21 ноября 2015, 02:42

      Ну так-то, не открыл ты люду Америку честно говоря)Все знают что ты получаешь дофига,и не делаешь нифига)А по игре МЮ, его результатам,особенно на старте сезона это и так было видно невооруженным глазом

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +853

      джон базелон 20 ноября 2015, 22:10

      Аллилуйя!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +428

      Ronaldinho R10 20 ноября 2015, 20:47

      Оно и видно

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 20 ноября 2015, 19:58

      Наконец то хоть кто то признался

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +576

      Hala Madrid 20 ноября 2015, 19:11

      Пацан к успеху пришёл

      0
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