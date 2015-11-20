Ван Гаал: «В «МЮ» я не делаю ничего и получаю много денег»

Ну так-то, не открыл ты люду Америку честно говоря)Все знают что ты получаешь дофига,и не делаешь нифига)А по игре МЮ, его результатам,особенно на старте сезона это и так было видно невооруженным глазом
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал рассказал о своей работе в клубе.
«Я человек из того времени, когда тренер должен был делать все. Теперь я тренер, и у меня есть научно-спортивный, скаутский и медицинский департаменты, а также разного рода помощники. Я не делаю ничего. Ничего! Я раздаю поручения и получаю много денег»,– говорит ван Гаал.