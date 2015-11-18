Бундеслига не будет переносить 13-й тур, несмотря на угрозу терактов

Президент немецкой футбольной лиги Райнхард Раубалль сообщил, что 13-й тур Бундеслиги состоится, несмотря на угрозу терактов. Откроется тур в пятницу матчем между «Гамбургом» и дортмундской «Боруссией», сообщает dpa.

Вчера был отменен товарищеский матч между сборными Германии и Голландии, который должен был состояться в Ганновере.

Напомним, 13 ноября в Париже произошла серия терактов, в результате которой погибли 129 человек. Сейчас власти Франции, а также других государств ЕС, проводят спецоперацию по поимке организаторов терактов.