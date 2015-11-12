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    Лебеф: «Моуринью потерял контроль над лидерами»

    Бывший защитник лондонского «Челси» Франк Лебеф считает, что главный тренер синих Жозе Моуринью потерял контроль над лидерами своей команды.

    «Необходимо уметь управлять такими игроками. Создается ощущение, что Моуринью потерял контроль над раздевалкой «Челси» и лидерами команды. По традиции у него начинаются проблемы на третий сезон. Лоран Блан же прогрессирует. Команда его слушается. Зачем менять его на Моуринью?», - цитирует Лебефа RMC.

    На данный момент действующие чемпионы Англии занимают 16 строчку в таблице АПЛ.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.11.2015 12:20
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