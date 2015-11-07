«Манчестер Юнайтед» - «Вест Бромвич». Смотреть онлайн

"Манчестер Юнайтед" не забивал в последних двух матчах чемпионата и в игре против "Вест Бромвича" может не только прервать голевую засуху, но и в случае победы приблизиться к "Арсеналу" и "Манчестер Сити" на расстояние одного очка.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.Начало встречи - в 18:00 мск.