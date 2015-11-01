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    Ричардсон: «Отношения Моуринью со многими игроками далеки от хороших»

    Главный тренер "Челси" Жозе Моуринью находится в конфликте с игроками лондонской команды. Об этом заявил ведущий ВВС Гарри Ричардсон, ссылаясь на близкий к основному составу клуба источник.

    "Мне рассказали, что отношения Моуринью со многими игроками далеки от хороших. Им надоело то, как тренер обращается с некоторыми футболистами. Один игрок недавно сказал: "Я лучше проиграю, чем выиграю для Моуринью". Возможно, это сказано на эмоциях, но все же довольно точно отражает настроение", - сообщил Ричардсон.

    Источник: BBC

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    01.11.2015 18:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 1 ноября 2015, 18:31

      Менять тренера,пока не поздно

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