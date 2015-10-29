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    • Серия А. «Ювентус» проиграл «Сассуоло», «Рома» обыграла «Удинезе» и другие результаты

    Серия А. «Ювентус» проиграл «Сассуоло», «Рома» обыграла «Удинезе» и другие результаты

    В Италии завершились восемь матчей 10-го тура Серии А. Снова неудачу потерпел «Ювентус», на этот раз проиграв на выезде «Сассуоло» со счетом 0:1. Героем нероверди стал форвард Никола Сансоне. Хозяева после этой победы поднялись на пятую строчку в турнирной таблице.

    Среди других результатов отметим победы «Ромы», «Фиорентины» и «Наполи», который продолжают борьбу за чемпионство. Кроме того, свою пятую победу в чемпионате одержал «Милан».

    Чемпионат Италии. Серия А. 10-й тур

    Аталанта – Лацио – 2:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Билья, 17; 1:1 – Баста, 69 (в свои ворота); 2:1 – Гомес, 86.

    Фрозиноне – Карпи – 2:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Чиофани, 51; 1:1 – Марроне, 66; 2:1 – Саммарко, 90.

    Верона – Фиорентина – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Маркес, 25 (в свои ворота); 0:2 – Калинич, 57.

    Милан – Кьево – 1:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Антонелли, 53.

    Наполи – Палермо – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Игуаин, 39; 2:0 – Мертенс, 80.

    Рома – Удинезе – 3:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Пьянич, 4; 2:0 – Майкон, 9; 3:0 – Жервиньо, 63.

    Сассуоло – Ювентус – 1:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Сансоне, 20.

    Торино – Дженоа – 3:3 (2:1)

    Голы: 0:1 – Лаксальт, 26; 1:1 – Лопес, 28; 2:1 – Цаппакоста, 35; 2:2 – Паволетти, 67; 3:2 – Тахцидис, 89 (в свои ворота); 3:3 – Лаксальт, 90.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.10.2015 00:43
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    Комментарии (5)
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    Дима1960
    1446068838
    С победой "Рома"!
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    russell-9
    1446069196
    Не долго Аллегри осталоь..
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    Deadman112
    1446095537
    мда...
    Ответить
    ASRomeo
    1446118906
    вот сейчас в таблице все действительно стало на свои местап
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    ologreds
    1694996910
    numo446785
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