Серия А. «Ювентус» проиграл «Сассуоло», «Рома» обыграла «Удинезе» и другие результаты

В Италии завершились восемь матчей 10-го тура Серии А. Снова неудачу потерпел «Ювентус», на этот раз проиграв на выезде «Сассуоло» со счетом 0:1. Героем нероверди стал форвард Никола Сансоне. Хозяева после этой победы поднялись на пятую строчку в турнирной таблице.

Среди других результатов отметим победы «Ромы», «Фиорентины» и «Наполи», который продолжают борьбу за чемпионство. Кроме того, свою пятую победу в чемпионате одержал «Милан».

Чемпионат Италии. Серия А. 10-й тур

Аталанта – Лацио – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Билья, 17; 1:1 – Баста, 69 (в свои ворота); 2:1 – Гомес, 86.

Фрозиноне – Карпи – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Чиофани, 51; 1:1 – Марроне, 66; 2:1 – Саммарко, 90.

Верона – Фиорентина – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Маркес, 25 (в свои ворота); 0:2 – Калинич, 57.

Милан – Кьево – 1:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Антонелли, 53.

Наполи – Палермо – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Игуаин, 39; 2:0 – Мертенс, 80.

Рома – Удинезе – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Пьянич, 4; 2:0 – Майкон, 9; 3:0 – Жервиньо, 63.

Сассуоло – Ювентус – 1:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Сансоне, 20.

Торино – Дженоа – 3:3 (2:1)

Голы: 0:1 – Лаксальт, 26; 1:1 – Лопес, 28; 2:1 – Цаппакоста, 35; 2:2 – Паволетти, 67; 3:2 – Тахцидис, 89 (в свои ворота); 3:3 – Лаксальт, 90.

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