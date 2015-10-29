Серия А. «Ювентус» проиграл «Сассуоло», «Рома» обыграла «Удинезе» и другие результаты

В Италии завершились восемь матчей 10-го тура Серии А. Снова неудачу потерпел «Ювентус», на этот раз проиграв на выезде «Сассуоло» со счетом 0:1. Героем нероверди стал форвард Никола Сансоне. Хозяева после этой победы поднялись на пятую строчку в турнирной таблице.
Среди других результатов отметим победы «Ромы», «Фиорентины» и «Наполи», который продолжают борьбу за чемпионство. Кроме того, свою пятую победу в чемпионате одержал «Милан».
Чемпионат Италии. Серия А. 10-й тур
Голы: 0:1 – Билья, 17; 1:1 – Баста, 69 (в свои ворота); 2:1 – Гомес, 86.
Голы: 1:0 – Чиофани, 51; 1:1 – Марроне, 66; 2:1 – Саммарко, 90.
Верона – Фиорентина – 0:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Маркес, 25 (в свои ворота); 0:2 – Калинич, 57.
Голы: 1:0 – Антонелли, 53.
Голы: 1:0 – Игуаин, 39; 2:0 – Мертенс, 80.
Голы: 1:0 – Пьянич, 4; 2:0 – Майкон, 9; 3:0 – Жервиньо, 63.
Сассуоло – Ювентус – 1:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Сансоне, 20.
Голы: 0:1 – Лаксальт, 26; 1:1 – Лопес, 28; 2:1 – Цаппакоста, 35; 2:2 – Паволетти, 67; 3:2 – Тахцидис, 89 (в свои ворота); 3:3 – Лаксальт, 90.