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    Канчельскис: «Большое количество голландцев в команде способствует появлению группировок»

    Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис считает, что большой приток голландских футболистов в "Манчестер Юнайтед" под руководством тренера из Нидерландов Луи ван Гаала вредит команде.

    "Голландцы считают, что кроме их страны и их футбола ничего нет. А сборная Нидерландов, посмотрите, даже на чемпионат Европы 2016 года не вышла. Нужно же понимать, что происходит. У голландцев, как и в России, средний уровень футбола.

    Ван Гал и в "Барселону" приводил с собой много голландцев, а Дик Адвокат - в "Рейнджерс" в пору моего выступления там. Но это ведет к ухудшению атмосферы в раздевалке, к появлению группировок. Как сказал однажды Валерий Лобановский, если в команде больше двух грузин, это уже не команда", - отметил Канчельскис.

    Источник: Р-Спорт

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    21.10.2015 11:53
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +61

      Van Vanovich 21 октября 2015, 20:23

      Что то он ненавидит Голландцев. Испанцев и то больше - 3 человека. Француза-2. Голландца-2.

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      Рейтинг: +44

      timurrazz 21 октября 2015, 13:02

      в команде всего два голландца

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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > timurrazz 21 октября 2015, 19:05

      Так на то и намек

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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > timurrazz 21 октября 2015, 19:06

      Здесь грузины, там голландцы (без обид всем вышеперечисленным)

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