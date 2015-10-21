Канчельскис: «Большое количество голландцев в команде способствует появлению группировок»

Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис считает, что большой приток голландских футболистов в "Манчестер Юнайтед" под руководством тренера из Нидерландов Луи ван Гаала вредит команде.

"Голландцы считают, что кроме их страны и их футбола ничего нет. А сборная Нидерландов, посмотрите, даже на чемпионат Европы 2016 года не вышла. Нужно же понимать, что происходит. У голландцев, как и в России, средний уровень футбола.

Ван Гал и в "Барселону" приводил с собой много голландцев, а Дик Адвокат - в "Рейнджерс" в пору моего выступления там. Но это ведет к ухудшению атмосферы в раздевалке, к появлению группировок. Как сказал однажды Валерий Лобановский, если в команде больше двух грузин, это уже не команда", - отметил Канчельскис.