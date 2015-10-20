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    «ПСЖ» сделает все, чтобы купить Роналду летом

    «ПСЖ» планирует летом 2016 года подписать нападающего «Реала» Криштиану Роналду. Несмотря на то, что контракт португальца с мадридским клубом заканчивается только в 2018 году, а сам Криштиану неоднократно заявлял, что хочет остаться в «галактикос», в Париже уверены, что смогут переманить форварда.

    Французскому «гранду» нужна новая «звезда» вместо уходящего Златана Ибрагимовича, поэтому руководство «ПСЖ» готово предложить Роналду зарплату, которая будет выше той, что он получает в «Реале». По оценке источника, «ПСЖ» придется заплатить за португальца от 100 до 120 миллионов евро.

    Источник: Le Parisien

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    20.10.2015 12:45
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +57

      Даркуш05 20 октября 2015, 19:39

      Нужно всего лишь побольше заплатить

      0
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      Рейтинг: +71

      stas-kst 20 октября 2015, 16:32

      Переса лучше бы купили или Бенитеса....

      1
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      Рейтинг: +72

      HardPony 20 октября 2015, 14:54

      Роналду пора уходить из этого цирка. Бенитес+неадекватный президент ничего хорошего не сделают. а Криштик еще года 3-4 на высшем уровне попылит на поле. псж не самый плохой вариант.Хотелось бы в мю видеть так-то.

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      Рейтинг: +853

      джон базелон 20 октября 2015, 14:07

      Платить за 30 летнего игрока,пускай это даже Криштиано,слишком!

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      Рейтинг: +352

      mauxa 20 октября 2015, 13:52

      Скорее бы уже)))

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