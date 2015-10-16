Колосков: «Локомотиву» нужно смириться с этим наказанием»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал наказание, вынесенное УЕФА московскому «Локомотиву» за поведение его болельщиков во время матча Лиги Европы против «Скендербеу». Клуб наказан закрытием фанатского сектора, штрафом в размере 20 тысяч евро и должен будет на следующем еврокубковом матче разместить баннер «Нет расизму».

«Для «Локомотива» это оптимальное наказание, вряд ли могло быть мягче, потому что УЕФА сейчас серьезно борется с такого рода проявлениями. В общем, я считаю, что легко отделались. Что касается апелляции, то будет решать руководство, но, на мой взгляд, с этим наказанием по резонансной вещи нужно смириться и принять. А дальше принимать меры», – считает Колосков.