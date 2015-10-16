Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Колосков: «Локомотиву» нужно смириться с этим наказанием»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал наказание, вынесенное УЕФА московскому «Локомотиву» за поведение его болельщиков во время матча Лиги Европы против «Скендербеу». Клуб наказан закрытием фанатского сектора, штрафом в размере 20 тысяч евро и должен будет на следующем еврокубковом матче разместить баннер «Нет расизму».

    «Для «Локомотива» это оптимальное наказание, вряд ли могло быть мягче, потому что УЕФА сейчас серьезно борется с такого рода проявлениями. В общем, я считаю, что легко отделались. Что касается апелляции, то будет решать руководство, но, на мой взгляд, с этим наказанием по резонансной вещи нужно смириться и принять. А дальше принимать меры», – считает Колосков.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.10.2015 22:37
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694996980
    numo445574
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+