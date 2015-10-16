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    «Локомотив»: «Стадион – не политическая арена»

    «Локомотив» опубликовал официальное заявление по поводу решения УЕФА наказать клуб закрытием части трибуны на ближайший матч Лиги Европы. Напомним, железнодорожники наказаны за поведение своих фанатов, выкрикивавших политические лозунги во время матча против «Скендербеу».

    «ФК «Локомотив» полностью разделяет позицию УЕФА о недопустимости негативных явлений на трибунах. Мы верим, что наши болельщики помогут в борьбе с этими явлениями», – говорится в заявлении.

    Также в тексте содержится призыв к правоохранительным органам.

    «В то же время важно, чтобы правоохранительные органы нашли зачинщиков, своим поведением пытавшихся омрачить первый домашний матч «Локомотива» в нынешней еврокубковой кампании».

    В «Локомотиве» надеются, что впредь домашние матчи команды будут проходить без политики.

    «Стадион – не политическая арена, а место футбольного праздника. Мы сделаем все возможное, чтобы матчи в Черкизове всегда проходили в доброжелательной атмосфере».

    Источник: ФК «Локомотив»

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    16.10.2015 22:08
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    Комментарии (4)
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    Aztec58
    1445023024
    Как известно, Госдума - не место для дискуссий (с), следовательно, только на стадионах и можно заниматься политикой.
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    ArtMan91
    1445024963
    скажи это даунам на трибуне
    Ответить
    ologreds
    1694996980
    numo445572
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