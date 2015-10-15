Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Онопко: «К шарфу ЦСКА отношусь спокойно. Я же не фашистский крест поцеловал»

    Онопко: «К шарфу ЦСКА отношусь спокойно. Я же не фашистский крест поцеловал»

    Тренер ЦСКА Виктор Онопко поделился мнением о работе в армейском клубе. Также специалиста заявил, что Леонид Слуцкий не хочет покидать команду.

    – Шарф вам этот [болельщики] вспоминают?

    – Чаще ребята в команде – в шутку. Я к этому отношусь спокойно. Это же футбольная символика. Я же не фашистский крест поцеловал и не трезубец дьявола.

    – Слуцкий вас звал в сборную?

    – А в ЦСКА тогда кто останется? Хотя во время последнего перерыва, когда разъехались сборники, у нас в команде оставалось всего несколько человек. Вот подтянем Набабкина, Панченко и Васина до уровня сборной, тогда и мне можно будет.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.10.2015 00:14
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694996991
    numo445397
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+