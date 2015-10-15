Онопко: «К шарфу ЦСКА отношусь спокойно. Я же не фашистский крест поцеловал»

Тренер ЦСКА Виктор Онопко поделился мнением о работе в армейском клубе. Также специалиста заявил, что Леонид Слуцкий не хочет покидать команду.



– Шарф вам этот [болельщики] вспоминают?



– Чаще ребята в команде – в шутку. Я к этому отношусь спокойно. Это же футбольная символика. Я же не фашистский крест поцеловал и не трезубец дьявола.



– Слуцкий вас звал в сборную?



– А в ЦСКА тогда кто останется? Хотя во время последнего перерыва, когда разъехались сборники, у нас в команде оставалось всего несколько человек. Вот подтянем Набабкина, Панченко и Васина до уровня сборной, тогда и мне можно будет.

