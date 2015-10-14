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    Рауль планирует завершить карьеру

    Экс-форвард мадридского «Реала» и сборной Испании Рауль рассматривает возможность своего ухода из профессионального спорта.

    38-летний спортсмен, защищающий цвета «Нью-Йорк Космос», хочет завершить свою карьеру в ноябре этого года, чтобы больше времени проводить со своей семьей.

    Источник: AS

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    14.10.2015 11:24
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +10

      iiiiiws 15 октября 2015, 02:19

      и заканчивая уже (не реализованный момент), широков , посмотри повнимательней ни в какой 1 в1 не выходил , просто надо было либо коко либо дзагоеву (а они выключились) входить между защитой (22м и 2м номером,) 2й пошел влево , на мяч, тогда за него открываться , дюба - пас (делается элементарно) и заколачивай с 12-9 метров, а может и ближе , ну даладно не болеть всем еще раз. успехов в личной жизни.

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      Рейтинг: +10

      iiiiiws 15 октября 2015, 02:12

      я не учу там тебя ни в коем случае , стараюсь же чтоб для зрителей понятнее было , ест-нно я б коко звезду на 20 километров бэ к сборной не подпускал имея возможность а если слутский такую схему и выбрал ,то мои варианты на это место кто то из 3х- (жирков, самедов , стоцкий)

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      Рейтинг: +10

      iiiiiws 15 октября 2015, 02:07

      ав еще чуть не забыл , коко с шатовым 2 инсайда, я тя умоляю,
      во первых давай что такое инсайд , если уж на нашродной переводить ,( ато веть сборная то какой страны?) - нападающий, атакующий из глубины , далее идём ,
      если в команде нападающих по специализации -2 один из них в фудболке под 22 номером а 22 это никак не 17 и не 9 то - кто то из этих двоих - либо коко либо шатов - не нападающий , в итоге получаем - коко - нападающий , атакующий из глубины (касаемо этого матча) . а теперь к не реализованному моменту , ну коль уж ты , александр , именно что нап, так иди и поддерживай атаку поскольку напарник твой артём с 11,5 метров положить мячь не может , да не примет он близко к серцу , я не говорю там полено , дятел, дворовый нап, просто не может положить с 11,5 метров и всё.

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      Рейтинг: +10

      iiiiiws 14 октября 2015, 18:48

      сложно не сложно мамаев етобыл, да ? тогда что , на удар по воротам получается решился как токо пас пошол ему, а исполнять , неважно ближний дальний , так пусть смотрит голы лавеси и каллехона .

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      Рейтинг: +10

      iiiiiws 14 октября 2015, 18:35

      под ногой комбара мячь пролетел , коснулся не коснулся - дискусия лишена смысла напроч, падаеш- о тебя бьется мячь пеналь? несмешите .

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