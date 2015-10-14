Рауль планирует завершить карьеру

Экс-форвард мадридского «Реала» и сборной Испании Рауль рассматривает возможность своего ухода из профессионального спорта.

38-летний спортсмен, защищающий цвета «Нью-Йорк Космос», хочет завершить свою карьеру в ноябре этого года, чтобы больше времени проводить со своей семьей.