Рауль планирует завершить карьеру

и заканчивая уже (не реализованный момент), широков , посмотри повнимательней ни в какой 1 в1 не выходил , просто надо было либо коко либо дзагоеву (а они выключились) входить между защитой (22м и 2м номером,) 2й пошел влево , на мяч, тогда за него открываться , дюба - пас (делается элементарно) и заколачивай с 12-9 метров, а может и ближе , ну даладно не болеть всем еще раз. успехов в личной жизни.
Экс-форвард мадридского «Реала» и сборной Испании Рауль рассматривает возможность своего ухода из профессионального спорта.
38-летний спортсмен, защищающий цвета «Нью-Йорк Космос», хочет завершить свою карьеру в ноябре этого года, чтобы больше времени проводить со своей семьей.