Кокорин ради перехода в «Арсенал» готов был пойти на понижение зарплаты

правильно, если хочешь научиться играть в футбол, нужно ехать из РФПЛ.. в нашем чемпе только доигрывать можно.. Кокорин, Шатов, Дзюба, Дзагоев, Оздоев, Миранчук,Смольников и многие другие, срочно нужно валить в топ чемпионаты!!! в РФПЛ сильных игроков не вырастить...
Нападающий московского "Динамо" Александр Кокорин хотел принять предложение лондонского "Арсенала" этим летом и пополнить состав "канониров" на правах аренды, но на этот трансфер свой запрет наложило руководство бело-голубых. Об этом сообщил бывший спортивный директор московского клуба Константин Сарсания, который принимал участие в переговорах.
Кроме того, Кокорин был согласен пойти на понижение зарплаты в "Арсенале", чтобы попробовать свои силы в Англии. По мнению Сарсании, "Динамо" ответило отказом из-за опасений по поводу возможных травм футболиста в аренде, а главный тренер "канониров" Арсен Венгер хотел обезопасить себя из-за трудной адаптации россиян в английском чемпионате.