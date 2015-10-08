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    Кокорин ради перехода в «Арсенал» готов был пойти на понижение зарплаты

    Нападающий московского "Динамо" Александр Кокорин хотел принять предложение лондонского "Арсенала" этим летом и пополнить состав "канониров" на правах аренды, но на этот трансфер свой запрет наложило руководство бело-голубых. Об этом сообщил бывший спортивный директор московского клуба Константин Сарсания, который принимал участие в переговорах.

    Кроме того, Кокорин был согласен пойти на понижение зарплаты в "Арсенале", чтобы попробовать свои силы в Англии. По мнению Сарсании, "Динамо" ответило отказом из-за опасений по поводу возможных травм футболиста в аренде, а главный тренер "канониров" Арсен Венгер хотел обезопасить себя из-за трудной адаптации россиян в английском чемпионате.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.10.2015 22:38
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +352

      mauxa 9 октября 2015, 10:00

      правильно, если хочешь научиться играть в футбол, нужно ехать из РФПЛ.. в нашем чемпе только доигрывать можно.. Кокорин, Шатов, Дзюба, Дзагоев, Оздоев, Миранчук,Смольников и многие другие, срочно нужно валить в топ чемпионаты!!! в РФПЛ сильных игроков не вырастить...

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      Рейтинг: +11

      Valerk 9 октября 2015, 09:41

      ахахахахахахахахахах

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      Рейтинг: +34

      Смит80 9 октября 2015, 09:41

      Как можно сочитать не сочитаемое - Арсенал и Кокорин, следующим этапом - Кокорин и Лэйс, потом Кокорин и " ну возьмите меня обратно", и наконец Кокорин и "Сибирь" (может к тому времени они вернуться в РФПЛ)

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      Рейтинг: +72

      HardPony 9 октября 2015, 03:52

      мячи подавать возьмут.

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      Рейтинг: +10

      расулик 9 октября 2015, 01:31

      не смеши кокоша

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