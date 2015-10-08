Кокорин ради перехода в «Арсенал» готов был пойти на понижение зарплаты

Нападающий московского "Динамо" Александр Кокорин хотел принять предложение лондонского "Арсенала" этим летом и пополнить состав "канониров" на правах аренды, но на этот трансфер свой запрет наложило руководство бело-голубых. Об этом сообщил бывший спортивный директор московского клуба Константин Сарсания, который принимал участие в переговорах.

Кроме того, Кокорин был согласен пойти на понижение зарплаты в "Арсенале", чтобы попробовать свои силы в Англии. По мнению Сарсании, "Динамо" ответило отказом из-за опасений по поводу возможных травм футболиста в аренде, а главный тренер "канониров" Арсен Венгер хотел обезопасить себя из-за трудной адаптации россиян в английском чемпионате.