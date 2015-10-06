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    Черчесов: «Мы с «Легией» подходим друг другу»

    Новый главный тренер "Легии" Станислав Черчесов после подписания контракта с клубом поделился своими амбициями.

    «Амбициями, характером и стремлениями мы с "Легией" подходим друг другу. Я всю жизнь играх в клубах, которые борются за самые высокие места, становился чемпионом, как игрок.

    "Легия" же самый популярный клуб Польши – 31 титул, насколько я понимаю. Поэтому не может быть в таком клубе никакого другого желания, кроме как прогрессировать, быть лучшим и занимать максимально высокие места. На сегодняшний день это нас объединяет.

    Я уже давно в России, тренировал несколько команд, поэтому все равно бы рассматривал бы предложения из-за рубежа. Настало время отойти немного в сторону, чтобы Россия на меня посмотрела, и я на нее посмотрел чуть-чуть из далека. Возможно, сейчас как раз все совпало – надо получить новый опыт в Европе. Открыть для себя Европу и показать ей себя», - рассказал Черчесов.

    Напомним, что контракт клуба с российским специалистом рассчитан на два года.

    Источник: ФК «Легия»

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    06.10.2015 14:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 6 октября 2015, 22:47

      ДАВАЙ СТАНИСЛАВ!... ПОКАЖИ СВОЙ УРОВЕНЬ...А ТО НА ТЕБЯ В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ СТОЛЬКО ГРЯЗИ ВЫЛИЛИ

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      Рейтинг: +193

      westerose 6 октября 2015, 15:05

      Черчесов хороший мужик! Удачи ему в Легии)

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