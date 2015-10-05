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    Фанатские секторы «Локомотива» могут быть закрыты

    За поведение фанатов «Локомотива» во время матча Лиги Европы против албанского «Скендербеу» (2:0) московский клуб может быть наказан закрытием фанатских секторов. Такое мнение высказал известный российский спортивный юрист Юрий Зайцев.

    «Со стопроцентной уверенностью сложно сказать, что ждет «Локомотив». На мой взгляд, как минимум штраф, как максимум – закрытие фанатских секторов. Многое будет зависеть еще и от кредитной истории московского клуба. На самом деле сейчас сложно предположить, как будет трактовать инцидент УЕФА», – прокомментировал Зайцев.

    Напомним, что фанаты «Локомотива» скандировали политические речевки, среди которых был призыв убивать албанцев. По инициативе «Скендербеу» этот инцидент разбирает УЕФА.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.10.2015 21:12
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