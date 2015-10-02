Кин: «Арсенал мягок и слаб»

Увы, но о нашей защите АБСОЛЮТНАЯ правда. Я бы сказал, что тут речь именно о сегодняшнем костяке этой защиты - Косе и Мертезакере. Они конечно слабы. Не знаю, может Габриель и Бельерин начнут новую эру, не знаю...
Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин поделился своим мнением об игре «Арсенала». В частности, он раскритиковал игру защитной линии лондонцев.
«Послушайте, они мягкие – Арсенал мягок. Они слабы. Голы, которые они пропускают… Если обороняешься таким образом, то нет шансов выиграть матч у любого большого клуба. Думаю, группа защиты слаба. Они выглядят так, словно им не хватает игроков с характером, лидеров и победителей», - сказал Кин.
При этом ему по душе игра «Арсенала» в атаке.
«Мне нравится наблюдать за «Арсеналом». На них приятно смотреть, особенно, когда они атакуют. Но защита, к сожалению, является частью футбола. И ментально они слабы».