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    Кин: «Арсенал мягок и слаб»

    Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин поделился своим мнением об игре «Арсенала». В частности, он раскритиковал игру защитной линии лондонцев.

    «Послушайте, они мягкие – Арсенал мягок. Они слабы. Голы, которые они пропускают… Если обороняешься таким образом, то нет шансов выиграть матч у любого большого клуба. Думаю, группа защиты слаба. Они выглядят так, словно им не хватает игроков с характером, лидеров и победителей», - сказал Кин.

    При этом ему по душе игра «Арсенала» в атаке.

    «Мне нравится наблюдать за «Арсеналом». На них приятно смотреть, особенно, когда они атакуют. Но защита, к сожалению, является частью футбола. И ментально они слабы».

    Источник: Setanta

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    02.10.2015 23:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +421

      LMI 3 октября 2015, 00:15

      Увы, но о нашей защите АБСОЛЮТНАЯ правда. Я бы сказал, что тут речь именно о сегодняшнем костяке этой защиты - Косе и Мертезакере. Они конечно слабы. Не знаю, может Габриель и Бельерин начнут новую эру, не знаю...

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