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    • Президент «Скендербеу»: «Поведение фанатов «Локомотива» – позор»

    Президент «Скендербеу»: «Поведение фанатов «Локомотива» – позор»

    Президент «Скендербеу« Арджан Такай назвал настоящим позором поведение фанатов «Локомотива» на матче второго тура группового этапа Лиги Европы.

    «То, что происходило на трибунах московского стадиона – позор. За фанатов «Локомотива» просто стыдно. К футболу подобное поведение не имеет никакого отношения. Разумеется, мы возмущены.

    Но я хочу еще раз поздравить свою команду: даже в такой атмосфере она показала хороший футбол. На равных боролась с «Локомотивом» и сыграла намного лучше, чем в первой встрече с «Бешикташем». Опыт – великая вещь», – говорится в обращении главы клуба.

    Напомним, что «Локомотиву» за антиалбанские лозунги грозят санкции со стороны УЕФА.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.10.2015 17:35
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    Комментарии (5)
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    Pravdin_V
    1443797841
    Ахаха албанская шалава, после говнокоптера еще что то пищит, албанцы грязь на теле Европы!
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    ologreds
    1694997062
    numo444172
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