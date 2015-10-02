Президент «Скендербеу»: «Поведение фанатов «Локомотива» – позор»

Президент «Скендербеу« Арджан Такай назвал настоящим позором поведение фанатов «Локомотива» на матче второго тура группового этапа Лиги Европы.

«То, что происходило на трибунах московского стадиона – позор. За фанатов «Локомотива» просто стыдно. К футболу подобное поведение не имеет никакого отношения. Разумеется, мы возмущены.

Но я хочу еще раз поздравить свою команду: даже в такой атмосфере она показала хороший футбол. На равных боролась с «Локомотивом» и сыграла намного лучше, чем в первой встрече с «Бешикташем». Опыт – великая вещь», – говорится в обращении главы клуба.

Напомним, что «Локомотиву» за антиалбанские лозунги грозят санкции со стороны УЕФА.